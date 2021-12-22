MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu

MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

Yedi çeşit unlu mamul menüsünde açma, ayçöreği, kruvasan, dereotlu poğaça, çatal, simit, acıbadem kurabiyesi yer aldı. Nefes kesen mücadelede kazanan takımı şeflerin yapacağı tadım belirledi. MasterChef'te bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Burcu, Sergen ve Hasan'dan oluşan kırmızı takım kazandı.

Dokunulmazlık oyunu kaybeden mavi takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha mutfağa girdi. Oyunda ana ürün olarak kahve verildi. Bu ürünle yapılan yaratıcı yemek için verilen süre 40 dakika oldu. Siyah önlükleri giyen yarışmacılar, şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Dilara, bireysel dokunulmazlığı alarak potadan kurtuldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara, kendini potadan kurtarmış oldu. Kalan yarışmacılar için konseyde oylama yapıldı. En çok adı yazılan Mert, haftanın ilk eleme adayı oldu.