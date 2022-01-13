MasterChef'te geri sayım! 2. finalist belli oldu

Ekranlar Cuma günü veda edecek olan sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de üçüncü olarak hayallerine veda eden ve 2'nci olarak finalde Eren ile karşılaşacak isim belli oldu.

Son turda Danilo Zanna, Tahsin ve Hasan'ın tatlılarına '10' puan verdiSomer Şef ise "MasterChef'te bizim tarafımızdan verilen ilk 10 puanlardır" dedi.Somer Sivrioğlu, MasterChef'te ilk defa bu kadar yüksek puanlar alındığını söyledi.MasterChef'te 3 tur sonunda şeflerin kararıyla Tahsin 69, Hasan ise 72 puan aldı.Böylece Eren'in ardından MasterChef 2021 finalinde yarışacak 2. isim Hasan oldu.MasterChef'te 2. finalist olan Hasan Biltekin duygularını "Finalist olduğum için mutluyum. Ama Sergen'de de aynı sahneyi yaşadım şimdi de Tahsin de. İkisi de benim dostum. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Ama bu oyunda kaybeden olmadı" sözleriyle açıkladı.Tahsin Küçük ise MasterChef 2021'e üçüncü olarak veda etti. Mehmet Yalçınkaya ve diğer jüri üyeleri ise Tahsin'e övgüler yağdırdı.Şef Yalçınkaya, "Yaptığın tatlıdan da anlaşılıyor ki sen artık olmuşsun. Senin her zaman yanındayız" dedi.MasterChef'te şampiyonluk hayallerine veda eden Tahsin duygusal bir konuşma yaptı. Hayatını kaybeden yakın arkadaşını da anan Tahsin gözyaşlarını tutamadı.Veda konuşmasında ailelere de seslenen Tahsin, "Anne babalara seslenmek istiyorum. Çocukların atacağı adıma adım, kuracakları yola yol, hayallerine hayal olsunlar. En çok da idol olsunlar. Bir anne baba çocuklarına idol olduklarında bazen başarıyı çok uzakta aramaya gerek kalmıyor. Babam Mahmut, annem Necla'ya Beni bugünlere kadar yetiştirdikleri, attığım her adımda yanımda oldukları için sonsuz kere teşekkür ediyorum" dedi.