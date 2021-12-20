MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden bir isim daha belli oldu.MasterChef Türkiye’de haftanın ilk eleme adayı mavi takımdan Mert Yılmaz oldu.MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda yapılan oylamada, haftanın ikinci eleme adayı olarak Araz seçildi.Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda yapılan oylama ile potaya giren son eleme adayı Eren oldu.

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Eren, Mert ve Araz eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Eren, Mert ve Araz şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi.



Yarışmanın ilk etabında kakule ana ürün seçildi ve yarışmacılar bu üründen güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı. İlk etap sonunda şefler tadım yaptı ve performansa göre yarışmacıları puanladı.

Eleme turunun ikinci etabında ise bu sefer yarışmacılar Danilo Zanna'nı imza yemeği olan tournedos rossini isimli yemeği yapmaya çalıştı. Oldukça zorlu bir yemekle karşılaşan yarışmacılar, Danilo Zanna'nın tarifine en çok benzeyen yemeği yapmaya çalışarak müthiş bir mücadele sergiledi. Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı. Buna göre Mert 35 puan, Eren 45 puan, Araz ise 33 puan topladı. Şefler tarafından en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim Araz oldu.