MasterChef stüdyosunda gözyaşları sel oldu!

İlk beş önlüğün sahibini bulduğu MasterChef, 6 Ağustos Cumartesi akşamı 32'nci bölümüyle ekranlara geldi. Ana kadroya seçilen altıncı yarışmacının belli olduğu gecede stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Önlüğün alan altıncı isim olan Melih, vefat eden babasıyla ilgili konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu MasterChef Türkiye 2022'de üçüncü tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ana kadroya seçilmek için canla başla mücadele eden yarışmacılar, en iyi tabakları çıkarmak için ter döktü. 6 Ağustos Cumartesi akşamı 32'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef'te ana kadroya giren altıncı isim belli oldu.

MasterChef'te dün akşam şefler, yarışmacılardan domates soslu gnocchi (Niyokki) yapmalarını istedi. Verilen sürede en iyi tabağı yapan Ege, Tolga, Yağmur, Seyfullah, Melig ve Yaren ikinci tura yükseldi.

İkinci aşamada ise yarışmacı adayları mısır ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Tabakların değerlendirilmesi ardından Yaren, Melih ve Tolga ilk üçe kaldı. Yaptığı tabakla altıncı önlüğü alan isim Melih oldu.

"Son önlüğü sen aldın"

Bunun üzerine konuşan Somer Şef, "Bazen hayattan ne istediğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya geldiğin ilk gün 'Hemen yukarı çıkmak istemiyorum. Son güne kadar çarpışmak istiyorum' demiştin. Başına türlü şeyler geldi hepimiz şaşkınlıkla izledik. Ama en son önlüğü sen aldın. Seni tebrik ediyoruz" dedi.

Melih'in duygusal anları

Sonrasında sözlerine devam eden Somer Sivrioğlu, "Melih, senin yolculuğun aslında bu sene değil geçen sene başlamıştı. Bu sene burada olmanın farklı bir sebebi var" dedi. Bunun üzerine gözyaşlarını tutamayan Melih, konuşmakta zorlanınca şefler ve arkadaşları alkışlayarak ona moral verdi.

Bunun ardından Melih, kaybettiği babası için; "Keşke yaşatabilseydik, görseydi. Onun için geldim buraya. Onun için savaştım bu kadar. Yemin ederim kendim için gelseydim, şekerpare günü bırakacaktım şefim. 'Çekilmek istiyorum' diyecektim, çok üzüldüm çünkü. Ama onun için geldim ben buraya, yemin ettim kendime. Burada sonuna kadar savaşacağıma... İnşallah görüyordur beni. Teşekkür ederim her şey için" dedi.

"Bir tabak bizi çok mutlu etti"

Öte yandan 4 Ağustos Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde de ikinci tura kalmayı başaran Melih, yaptığı tabakla şefleri şaşırtsa da yaptığı hata yüzünden önlüğü alamamıştı.

Tabağın finale oynayacak derecede iyi olduğunu söyleyen şeflerden Mehmet Yalçınkaya, "Çok şaşkınız, böyle bir aşamada böyle bir tabak bizi çok mutlu etti. 'Usta işi... Yanına hiçbir pulu alınmamış bir levrek koyuyorsun. Bir çuval inciri berbat ettin. Onu yapan insan bunu nasıl yapar? O sos için Melih'e bir moral alkışı yapmanızı istiyorum" demişti.

Melih Berkay Gündüz kimdir?

21 yaşında olan Melih Berkay Gündüz, profesyonel olarak 6 yıldır profesyonel mutfakta çalışıyor. Aşçılık yapmayı sevdiğini belirten Melih MasterChef’te iddialı olduğunu belirtiyor. Karabüklü olan Melih Berkay, İstanbul’da çalışıyor. Liseyi Bolu’da okuyan Melih, 2015 yılından lise mezuniyeti sonrasında Antalya’da otellerde çalışarak aşçılık mesleğine başlamış.

Geçtiğimiz sezonda elemelere katılan Melih, üç şeften de 'evet' alarak bir üst tura geçmişti. Ancak ikinci turda yarışmaya veda etmişti. Şefler, Melih'in babasıyla geçen sene telefonla konuşmuştu. Babası kanser olan Melih, yeni sezona geldiğinde babasının geçen yıl elendikten 10 gün sonra kaybettiğini açıkladı.