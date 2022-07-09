MasterChef'e katılan yarışmacı sosyal medyada gündem oldu

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı tv 8 ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye, Survivor All Star biter bitmez ertesi gün yayınlanmaya başladı.Yarışmacıları her türlü yemeklerini şeflere sunduğu ve MasterChef olmak için yarıştıkları programda, eğlenceli, ilginç, heyevanmlı anlar da yaşanıyor.

Öyle ki MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde Gülistan Şalk isimli yarışmacı Mehmet Şef'le girdiği diyalog ile gündem oldu.

Siirtli olan fakat İstanbul'da dünyaya gelen yarışmacı, telefon kullanmadığını söyleyince yarışmacı ile Mehmet Şef arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Normal hayatında aşçılık okuluna giden 22 yaşındaki yarışmacı, yaptığı yemekle turu geçti.

Fakat yarışmacının yemeğinden çok Mehmet Şef'le yaşadığı diyalog yarışmaya damga vurdu.

MasterChef Gülistan konuşmasında "Benim sosyal medyam yok! Kullanmıyorum. Telefon da kullanmıyorum." dedi.

Bu duruma çok şaşıran Mehmet Şef yarışmacıya, "Nasıl insanlar iletişime geçiyorsun?" diye sordu.

Yarışmacı 'Geçmiyorum' diye yanıt verince, Mehmet Şef daha da şaşırarak 'Kızım tamam da anan arayacak diyecek?' diye sordu.

Yarışmacı Mehmet Şef'e 'Eve gidince soruyor' dedi.

Bu sefer Mehmet Şef, 'Senin arkadaşın kaç kişi var?' diye sorunca yarışmacının 'yok' diye cevap vermesinin üzerine Mehmet Şef, 'Senin cep telefonun yok, arkadaş yok, bu iş uzayacak ya... Sen bu kadar şeyi dert edersen... Nasıl olacak bu dünya.' dedi.