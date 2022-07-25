MasterChef Dilara Kavadar'ın yıllar önce dizide oynadığı ortaya çıktı

'MasterChef Türkiye 2022' yarışmasına katılan Dilara Kavadar, 'Mutfak deneyimim yok' demesine rağmen ilk turdaki başarısının yanı sıra güzelliği ve sempatikliğiyle de dikkat çekti. Siması birçok sosyal medya kullanıcısına tanıdık gelen Kavadar'ın, yıllar önce Türkiye'de reyting rekorları kıran dizi ile ekranlarda boy gösterdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yarışmaya İstanbul'dan katılan ve Acun Medya Akademi'de iki ay gastronomi eğitimi alan 23 yaşındaki Kavadar, güzelliğiyle adından söz ettirdi.

Üçlü elemede veda etti

Yemek yapmayı çok seven ve jüriden üç 'evet' alarak ilk elemeyi başarıyla geçen Dilara Kavadar, ikinci turda 20 Temmuz Perşembe akşamı mücadele etti. Üçlü elemede Deniz, Dilara ve Dilan'dan turu geçiren ismi belirleyecek yemek levrek buğulama oldu. Balığı şeflerin istediği gibi pişirmeyi başaramayan sempatik yarışmacı, MasterChef'e veda etmek zorunda kaldı.

Mehmet Şef, MasterChef ana kadrosu için seçilemeyen Dilara'nın hatalarını şu sözlerle dile getirdi:

“İyi başladın. Filetoda da iyi gittin fakat pul. Hem ben hem de Somer Şef'e pul geldi. İkincisi tuz hiç yok ve sosun çok az. Kağıtla yaptığımız bu balık ekmek banılmak ister. Diğer yemeklere göre daha zayıftı.”

'Binbir Gece'de oynamış!

Üniversite öğrencisi olan Kavadar, MasterChef performansının dışında ekran macerasıyla da magazin gündemine geldi. Simasıyla birçok sosyal medya kullanıcısına tanıdık gelen Dilara Kavadar'ın, yıllar önce çok konuşulan bir dizide rol aldığı ortaya çıktı.

MasterChef Dilara, 2006-2009 yılları arasında 'Binbir Gece' dizisinde, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'le birlikte kamera karşısına geçti. Kavadar, dizide Halit Ergenç'in hayat verdiği 'Onur' karakterinin eski bir ilişkisinden doğan kızı 'Nilüfer'i canlandırdı.