Mahkum dizisiyle ilgili yeni gelişme!

Magazin Mahallesi'nin haberine göre, geçtiğimiz sezona damga vuran FOX’un sevilen dizisi Mahkum ile ilgili dizisinin hayranlarını sevindirecek bir gelişme oldu.

Dizinin başrol oyuncusu Onur Tuna, dizinin çekimlerinin başladığını duyurdu.

Magazin Mahallesi'nin haberine göre, geçtiğimiz sezona damga vuran FOX’un sevilen dizisi Mahkum ile ilgili dizisinin hayranlarını sevindirecek bir gelişme oldu.

Dizinin başrol oyuncusu Onur Tuna, dizinin çekimlerinin başladığını duyurdu.

Innocent Defendant dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan Mahkum’un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

MF Yapım imzalı dizide Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu, Tugay Mercan gibi ünlü isimler yer alıyor.