Mahkum dizisine şaşırtan konuk!

FOX TV'nin dikkat çeken yeni sezon dizilerinden Mahkum'da birbirinden yeni gelişmeler oluyor. Perşembe akşamlarına damgasını vuran dizinin 18. bölümüne son olarak başarılı oyuncu Neslihan Arslan konuk olacak.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu Neslihan Arslan reyting rekortmeni dizinin 18. bölümünden itibaren birkaç bölüm seyirci karşısına çıkacak. Arslan’ın polis rolüne hayat vereceği öğrenildi.

Yakında bir de sinema filminde rol alacak olan oyuncu aynı zamanda tiyatro oyununda da rol alıyor.

Neslihan Arslan, Nurhan Özenen ve Salih Bademci’yle beraber Fanatik adlı oyunda sahneye çıkıyor. Çağrı Şensoy’un yönettiği, Michael Önder’in ise yazdığı oyunda renkli bir aile komedisi işleniyor.