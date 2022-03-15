Mahkum dizisinde flaş ayrılık! Başrol veda ediyor

Son dönemin reyting rekortmeni dizisi Mahkum'un başrollerinden birinin diziye veda edeceği öğrenildi. Dizinin Cemre'si Seray Kaya, senaryodaki hikâyesi bittiği için projeden ayrılıyor.

FOX’un MF Yapım imzalı dizisi Mahkum perşembe akşamları reyting galibi olarak devam ediyor. Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği kısa sürede fenomen olan diziyi, A. Volkan Kocatürk yönetiyor.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; baş rollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın oynadığı dizide yakında flaş bir ayrılık yaşanacak.

Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin Cemre’si Seray Kaya senaryodaki hikâyesi bittiği için projeye veda edecek. Kaya’nın “Mahkum”dan 2 hafta sonra ayrılacağı öğrenildi.