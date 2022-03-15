Mahkum dizisinde flaş ayrılık! Başrol veda ediyor
Baş rollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın oynadığı dizinin dikkat çeken başrol oyuncusu diziden ayrılıyor.
Tv Dünyası 15.03.2022, 10:50 15.03.2022, 10:54
Son dönemin reyting rekortmeni dizisi Mahkum'un başrollerinden birinin diziye veda edeceği öğrenildi. Dizinin Cemre'si Seray Kaya, senaryodaki hikâyesi bittiği için projeden ayrılıyor.
FOX’un MF Yapım imzalı dizisi Mahkum perşembe akşamları reyting galibi olarak devam ediyor. Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği kısa sürede fenomen olan diziyi, A. Volkan Kocatürk yönetiyor.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; baş rollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın oynadığı dizide yakında flaş bir ayrılık yaşanacak.
Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin Cemre’si Seray Kaya senaryodaki hikâyesi bittiği için projeye veda edecek. Kaya’nın “Mahkum”dan 2 hafta sonra ayrılacağı öğrenildi.
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|29
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
|38
|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Antalyaspor
|29
|38
|13. Sivasspor
|29
|37
|14. Gaziantep FK
|29
|37
|15. Kasımpaşa
|29
|35
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|26
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|8. Tottenham
|27
|45
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|28
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19