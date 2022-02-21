Mahkum dizisinde beklenmedik ayrılık!

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mahkum'un kadrosunda yer alan oyuncu Gürberk Polat, diziden ayrılıyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce "Babil" ve "Kırmızı Kamyon" dizisinde de izleyicilerle buluşan Polat'ın senaryodaki hikâyesi bitti.

KADİR ŞEKER OLAYINA GÖNDERME YAPILMIŞTI

Oyuncunun, 2020 yılında darp edildiğini düşündüğü bir kadını kurtarmak isterken bir kişinin ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker olayına gönderme yapan sahnesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu "Mahkum"un senaryosunu Uğraş Güneş kaleme aldı. Başrollerini Onur Tuna ile Seray Kaya'nın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi isimler yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU HAKKINDA

''Innocent Defendant'' isimli diziden uyarlanan "Mahkum"un konusu şöyle:

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilmek için mücadele edecektir.