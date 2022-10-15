Mahkum dizisi hayranlarına üzücü haber!
Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi isimleri buluşturan Mahkum dizisin final yapıyor.
Tv Dünyası 15.10.2022, 17:52 15.10.2022, 18:08
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, final kararı alınan dizilere bir yenisi daha eklendi.
Ekibe bugün gönderilen yazıda ,“Mahkum projemizin 31.Bölüm yayınıyla birlikte ekran macerasının sona erdiğini üzülerek bildirmek durumundayız. İlk günden beri omuz omuza birlikte emek verdik. Büyük bir başarı yakaladık ve gurur yaşadık.
Yapım adına herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin ellerine emeklerine sağlık…” cümlelerine yer verildi.
FOX’un MF Yapım imzalı dizisi Mahkum final yapıyor.
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