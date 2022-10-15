Mahkum dizisi hayranlarına üzücü haber!

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, final kararı alınan dizilere bir yenisi daha eklendi.

Ekibe bugün gönderilen yazıda ,“Mahkum projemizin 31.Bölüm yayınıyla birlikte ekran macerasının sona erdiğini üzülerek bildirmek durumundayız. İlk günden beri omuz omuza birlikte emek verdik. Büyük bir başarı yakaladık ve gurur yaşadık.

Yapım adına herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin ellerine emeklerine sağlık…” cümlelerine yer verildi.

FOX’un MF Yapım imzalı dizisi Mahkum final yapıyor.