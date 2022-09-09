Kuruluş Osman dizisine yeni transfer!
Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Miray Akay gibi ünlü isimlerin ekibine dahil olduğu dizinin kadrosuna son olarak Kaan Yalçın katıldı.
Ekranların en çok izlenen dizilerinden 'Kuruluş Osman' dördüncü sezonuyla dönüyor. Birçok yeni ismin ekibine katıldığı diziye son olarak Kaan Yalçın katıldı. Yalçın, dizide 'Öktem Bey' karakterini canlandıracak.
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman' yeni sezonuyla yakında ekranlarda olacak. Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin dördüncü sezonun yeni oyuncularıyla adından söz ettirecek.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Miray Akay gibi ünlü isimlerin ekibine dahil olduğu dizinin kadrosuna son olarak Kaan Yalçın katıldı. Yalçın dizide 'Öktem Bey' karakterine hayat verecek.
Öktem Bey, eşi Bengi’yle beraber kızları Alçiçek’i Selçuklu Sarayı'na gelin vermek istemektedir. Ancak Alçiçek namını duyduğu bacıyanlara katılmak için hareket eder.
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