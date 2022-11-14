Kuruluş Osman dizisine bomba transfer

Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Kuruluş Osman, yeni sezonda da transferlerine devam ediyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği yapıma ünlü oyuncu Deniz Barut da dahil oldu. Oyuncu, dizide İsmihan Sultan'ı canlandıracak.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; ünlü oyuncu Deniz Barut, 105. bölümden sonra dizide seyirci karşısına çıkacak. Barut, dizide İsmihan Sultan’ı oynayacak.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Başrolünü Burak Özçivit’in oynadığı dizide Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal) gibi ünlü isimler alıyor.