Kuruluş Osman dizisine bomba transfer
Bozdağ Film'in Atv için çektiği Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonunda da reyting sıralamasında kanalın yüzünü güldürüyor. Ahmet Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği diziye son olarak yeni bir oyuncunun katıldığı öğrenildi.
Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Kuruluş Osman, yeni sezonda da transferlerine devam ediyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği yapıma ünlü oyuncu Deniz Barut da dahil oldu. Oyuncu, dizide İsmihan Sultan'ı canlandıracak.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; ünlü oyuncu Deniz Barut, 105. bölümden sonra dizide seyirci karşısına çıkacak. Barut, dizide İsmihan Sultan’ı oynayacak.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI
Başrolünü Burak Özçivit’in oynadığı dizide Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal) gibi ünlü isimler alıyor.
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|12
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|12
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|12
|7
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|14
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|21
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|15
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|15
|13
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|15
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|Takımlar
|O
|P
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