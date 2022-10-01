Kızılcık Şerbeti dizisinin afişi yayınlandı

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti, sezonun en iddialı dizilerinin başında geliyor.

Show TV’de ekrana gelecek, yapımcılığını ise Faruk Turgut’un üstlendiği, Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen afişi yayınlandı. Senaryosunu Melis Civelek’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ketche oturuyor.

Dizinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer alıyor.

Usta oyuncu kadrosu ve yayınlanan afişiyle dikkatleri çeken dizi; farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih’in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesinin ardından gelişen çarpıcı olayları konu alıyor.

Geçtiğimiz günlerde çekimleri İstanbul’da başlayan yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler rol alıyor.