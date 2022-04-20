Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi izleyiciyle buluştu

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin üstlendiği 'Yakamoz S-245' adlı dizi Netflix'te izleyiciyle buluştu. Büyük bölümü denizin altında geçen dizi gizemli bir felaket sonrasında yaşananları anlatıyor.

Bir Netflix yerli dizisi olan Yakamoz S-245’in 20 Nisan'da yayınlanacağı duyurulmuştu. Dizi, bugün kullanıcıların erişimine açıldı.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin yer aldığı dizinin yönetmenliğini Tolga Karaçelik, senaristliğini ise Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak üstleniyor.

Yakamoz S-245 konusu ve oyuncuları

Bilim kurgu dizisi olan Yakamoz S-245'te denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılan deniz biyoloğu Arman, Dünya'yı altüst eden bir felaketin ardından mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi verir.

Dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Jerry Hoffmann, Ece Çeşmioğlu, Ecem Uzun, Ertan Saban, Alper Saldıran, Selçuk Yöntem, Hakan Salınmış, Onur Ünsal ve Serkan Uzuner gibi isimler bulunuyor.