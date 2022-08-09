Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Âşıklar Bayramı'nın fragmanı yayınlandı

Netflix, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı bir baba-oğul hikayesini anlatan Âşıklar Bayramı'nın fragmanını ve görsellerini paylaştı. İnsanın pişmanlıklarla örülmüş ruhuna bir yolculuk. Peki senin hikayen ne? Âşıklar Bayramı, 2 Eylül'de tüm dünyayla aynı anda Netflix'te yayınlanacak.

Netflix, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen’in paylaştığı, geçmişin tüm pişmanlıklarına rağmen 25 yıl sonra yeniden buluşan bir baba ve oğulun Kırşehir’den Kars’a uzanan yolculuğunu anlatan Âşıklar Bayramı’nın fragmanını ve ilk görsellerini yayınladı.

Âşıklar Bayramı hakkında

Avukat Yusuf (Kıvanç Tatlıtuğ) ile saz âşığı babası Heves Ali(Settar Tanrıöğen)'nin yolu, 25 yıllık ayrılıktan sonra çıktıkları uzun ve belki de son yolculukta kesişir. Kemal Varol’un ödüllü kitabı Âşıklar Bayramı’ndan uyarlanan, senaristliğini ve yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği filmde, baba ve oğul bir yandan geçmişleriyle diğer yandan gelecekleriyle olan sorunlarını çözmeye çalışırlar.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Âşıklar Bayramı, bağışlamak ve affedilmek, hayata yeniden tutunmak için çıkılan bu dokunaklı yolda, aynı zamanda insanın pişmanlıklarla örülmüş ruhuna bir yolculuktur.