Kıvanç Tatlıtuğ, Kral Kaybederse dizisinden neden çekildi

Kral Kaybederse adlı yeni dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın başrolü paylaşacağı konuşuluyordu.

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre, projeden çekilen Tatlıtuğ’un kadına şiddetin olduğu bir işte yer almak istemediği için bu kararı aldığı öne sürüldü. Ancak durum çok başkaymış.

Yakışıklı oyuncu, dizide rol almak için bölüm başına tam 1.5 milyon lira istemiş.

Yapımcı, yeni oyuncu arıyor

Serenay Sarıkaya da bölüm başına 1 milyon talep edince yapımcı bu isimlerden vazgeçip başka oyuncu aramaya başlamış.