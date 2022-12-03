'Kısmetse Olur' yayın hayatına geri dönüyor

Sunuculuğunu deneyimli sunuculu Öykü Serter’in üstlendiği 'Kısmetse Olur Aşkım Gücü' haftanın 6 günü saat 18.30’da YouTube'da izleyicisi ile buluşacak. Bu şekilde Türkiye’de ilk kez, televizyonların en çok izlenen programlarından biri YouTube’a özel çekilerek yayın hayatına devam etmiş olacak.