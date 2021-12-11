Kırmızı Oda reyting kurbanı oldu!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda da reytinglere yenilen yapımlar arasındaki yerini aldı. Dizinin sezon sonunu beklemeden final yapması bekleniyor.
Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun içi: Bir Psikiyatrin Not Defteri adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, TV8’de 4 Eylül 2020 tarihinde yayın hayatına başlamıştı.Başrolünde Binnur Kaya'nın olduğu Kırmızı Oda, gerçek hikayeleri ekranlara taşıyan orijinal bir yapım olması sayesinde reyting listelerinde büyük başarılar sergiledi.
Ancak Kırmızı Oda için yeni sezon hayal kırıklığı oldu.
Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Aziz ve Aşk Mantık İntikam gibi iddialı rakipleri karşısında hedeflenen reyting sonuçlarına ulaşamadı.
İLK 10'A GİREMEDİ
TV8'de yayınlanan dizi, 10 Aralık Cuma akşamı 55. bölümüyle ekranlara geldi.Kırmızı Oda, dün akşam yayınlanan son bölümüyle total reyting listesinde ilk 10 dahi giremedi.Dizi, AB reyting listesindeyse 6. sırada yer aldı. Kırmızı Oda dizisi bu şekilde reyting kaybetmeye devam eder ise sezon ortasında final yapacağı iddia edildi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|15
|27
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|16
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|16
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|14
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Kocaelispor
|15
|23
|7. Gençlerbirliği
|15
|23
|8. Samsunspor
|14
|22
|9. Tuzlaspor
|13
|21
|10. Boluspor
|15
|20
|11. İstanbulspor
|14
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|16. Manisa FK
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|16
|21
|9. Brentford
|16
|20
|10. Brighton
|15
|20
|11. Aston Villa
|15
|19
|12. Leicester City
|15
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Celta de Vigo
|17
|17
|14. Villarreal
|15
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8