Kırmızı Oda izleyicilerine kötü haber!

TV8'de yayınlanan başrolünü Binnur Kaya'nın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi 61. bölümüyle final yaparak ekrana veda ediyor. Kırmızı Oda'nın final haberini duyuran Binnur Kaya, 'Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu bu cuma noktalıyoruz. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle' dedi. Reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya Delikanlı Sadi karakteriyle Erkan Petekkaya da geri dönmüş ancak dizi istenilen sonuçları alamamıştı. Kırmızı Oda'nın 61. ve final bölümü fragmanı da yayınlandı.

TV8'de cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda, 18 Şubat akşamı ekrana gelecek olan 61. bölümüyle final yapacak.

Kırmızı Oda'nın final haberini dizinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yapan Kaya, "Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.