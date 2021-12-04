Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Guinness Dünya Rekorları' sorusuyla herkes ters köşe oldu.
Tv Dünyası 04.12.2021, 12:23 04.12.2021, 12:31
ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 3 Aralık Cuma akşamı ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmanın son bölümüne "Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusu damga vurdu.
'Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in dün ekranlara gelen bölümünde "Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusu dikkat çekti.'Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?' sorusunun cevabı merak konusu oldu. Şıklar arasında, 635, 735, 835 ve 935 yer alıyor. Doğru cevap 635 kilo.
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