Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevabı herkesi şaşırttı
Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarına gelen fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının 200 bin TL değerindeki soruya yanlış cevap veren yarışmacı herkesi şaşırttı.
Ekranların kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, hem eğlendiren hem de bilgilendiren sorularıyla izleyicileri ekran başına topluyor.
Yeni sezonda ilgiyle takip edilen yarışmada geçtiğimiz gün sorulan 200 bin TL değerindeki "Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?" sorusunu yarışmacının yanlış cevaplaması herkesi şaşırttı. Yarışmacı soruya oranlı cevabını verdi.
Heyecanına yenik düşen yarışmacı, verdiği yanlış cevapla yarışmaya veda etti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o sorunun yanıtını öğrenmek isteyen izleyiciler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. İşte herkes tarafından merak edilen "Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?" sorusunun yanıtı şöyle:
Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?
A- Oranlı
B- Elverişli
C- Müsait
D- Ucuz
Doğru cevap ise D Şıkkı Ucuz olacaktı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6