Kim Milyoner Olmak İster'de basit bir soruyla elenen yarışmacı şaşırttı
Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 26 yaşındaki genç yarışmacı bir matematik sorusuyla elendiği anlar dün akşamki yarışmaya damgasını vurdu.
ATV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına oyuncu Elif Karagöz katıldı. İlk iki soruyu kolaylıkla bilen 26 yaşındaki Karagöz, üçüncü soruda basit bir matematik sorusuyla yarışmaya veda etti.
2 bin liralık barajı geçtikten sonra Elif Karagöz'e 3 bin lira değerindeki "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?" sorusu soruldu.
Şıklar ise şu şekilde verildi:
A: 1
B: 2
C: 5
D: 23
TELEFON JOKER HAKKINI KULLANDI
Vereceği cevaptan emin olamayan Karagöz, telefon joker hakkını kullanarak inşaat mühendisi arkadaşını aradı. Daha sonra arkadaşını dinleyerek "23" yanıtını veren yarışmacı, doğru cevabın "5" çıkmasıyla elendi.
Genç oyuncu, sosyal medyada gündem olurken, "Bu soruyu ilk okul çocukları bile rahatlıkla bilir" şeklinde yorumlar yapıldı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Bursaspor
|19
|20
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|18
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
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|18
|8
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|P
|1. Man City
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|53
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|21
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|42
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|20
|35
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|18
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|17
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|19
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|19
|10
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|20
|46
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|19
|41
|3. Real Betis
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|33
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|32
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