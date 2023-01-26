Kılıçdaroğlu için söylenen sözler pahalıya patladı: Halk TV, Sabuncu ve Gültekin'in programını kaldırdı

Gazeteci Murat Sabuncu, Levent Gültekin’le Halk TV’de yaptığı “İki Yorum” programına son verdiklerini ve kanaldan ayrıldığını duyurdu. Sabuncu, ayrılma kararıyla ilgili “Halk TV prensip olarak başka yerde video söyleşi yapanlarla çalışmayacağını önceden deklare ettiği için ayrılık gerçekleşti” dedi.

Sabuncu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

2020’nin Eylül ayı başladığımız, ekranda olduğumuz 26 ay boyunca 200’ün üzerinde program yaptığımız İki Yorum’a nokta koyma zamanı. Seçim döneminde daha önce de olduğu gibi @t24comtr’deki yazı ve video söyleşilerle mesleğe devam edeceğim. Halk TV prensip olarak başka yerde video söyleşi yapanlarla çalışmayacağını önceden deklare ettiği için ayrılık gerçekleşti . Başta program ortağım sevgili Levent Gültekin, @halktvcomtr’deki tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Yolları açık olsun. Program boyunca destekleyen, eleştiren, beğenen, beğenmeyen, sokakta, pazarda, vapurda çevirip konuşan tüm izleyenlere… Memleketin dört bir yanından, hapisten, sürgünden mesaj yollayanlara... Demokrasinin yeniden inşa edildiği günlerde buluşmak üzere... Hoşçakalın.”

Gazeteci Levent Gültekin de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Hem Murat’ın bu durumu nedeniyle hem de fark ettim ki daha iyi olsun diye yaptığımız eleştiriler yarardan daha çok zarar getiriyor. Bu nedenle kendi isteğimizle İki Yorum programına son verdik. Hem Halk TV’ye hem de size çok teşekkür ederim. Yazdık, konuştuk, kendi adıma söylenmesi gereken her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Niyetimiz iyi olsa da çabamız bazen istenmeyen sonuçlar doğuruyor. Anlayışınız için tekrar teşekkür ederim. Umarım her şey ülkemiz için daha iyi olur.”

Levent Gültekin ne demişti?

'Gültekin programda, CHP'li üst düzey bir yetkilinin 2017 yılındaki Anayasa değişikliği referandumunda, 'İnşallah referandumdan evet çıkar da biz Kılıçdaroğlu'ndan kurtuluruz' dediğini; aynı kişinin şu an Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışma yaptığını söyledi. Gültekin şunları kaydetti:

O kadar şey duyuyoruz, o kadar çok şeye şahit oluyoruz, dedikodudan bahsetmiyorum, teyit edilmiş konuşmalar. Mesela 2017 referandumunda 'inşallah referandumdan evet çıkar da biz Kılıçdaroğlu'ndan kurtuluruz' diyen CHP'de çok yetkili kişi şu an Kemal Bey'in adaylığını organize ediyor.

Aynı kişi şu anda Kemal Bey'in adaylığını organize eden kişi, iki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız' dediği; bunu bütün genel başkan yardımcılarına gittiği, Kemal Bey'e de gittiği ve kimsenin bir şey yapmadığı bir ortamda endişe duymaz mısınız?'

Kaynak: Medyascope, Onedio