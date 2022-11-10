Kasaba Doktoru'nun final tarihi belli oldu

TRT’nin cuma akşamları ekrana gelen dizisi Kasaba Doktoru ile ilgili bir süredir 26. bölümde final yapacağı iddiası gündemdeydi. Ancak Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever’i buluşturan projeye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

32 .BÖLÜMDE VEDA EDECEK

ARC Film’in patronu Fatih Enes Ömeroğlu’nun imza attığı sevilen dizinin 32. bölüme kadar devam edeceği öğrenildi. Projenin yönetmen koltuğuna son olarak Bahadır İnce oturmuştu.