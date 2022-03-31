'Kara tahta' dizisi ilk bölümüyle dün seyirciyle buluştu

Çekimleri Edirne'nin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 165 yıllık tarihi Edirne Lisesi'nde yapılan "Kara Tahta" dizisinin ilk bölümü, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol (sağ 4), TRT'den yetkililer, dizinin yapım ekibi ve dizi oyuncuları ile davetlilerin katılımıyla Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezinde izlendi. Genel Müdür Yardımcısı Varol ve dizi oyuncuları gala öncesi basın mensuplarıyla buluştu.