Kaderimin Oyunu dizisine bomba transfer

NGM Pictures imzalı ilgiyle izlenen dizi ‘Kaderimin Oyunu’nun oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Alınan bilgiye göre Esengül Aypek, dizinin oyuncu kadrosuna 11. Bölümden itibaren dahil olacak.

Her bölümüyle seyircisini ekran başına kilitleyen ‘Kaderimin Oyunu’, 11. bölümden itibaren oyuncu kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığna göre, güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin oyuncu kadrosuna Esengül Aypek'in katıldığı öğrenildi.Emre Kabakuşak’ın yönettiği dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde ise; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alıyor.