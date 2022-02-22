Kaderimin Oyunu dizisinden kötü haber!
Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerini Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisi için erken final kararı alındı.
Tv Dünyası 22.02.2022, 17:04 22.02.2022, 17:14
Bu sezon seyircilere veda eden Star TV dizilerine bir yenisi daha eklendi. Başrollerini Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Kaderimin Oyunu dizi final yapacak.Bu sezon seyircilere veda eden Star TV dizilerine bir yenisi daha eklendi. Başrollerini Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Kaderimin Oyunu dizi final yapacak.
Dizi, bu sezona iddialı bir giriş yapsa da, Cuma akşamlarına damga vuran Arka Sokaklar, yeni Kurtlar Vadisi olarak gösterilen Yalnız Kurt’a yenik düştü. Dizi 24. Bölümüyle reyting listelerinde ilk 5’e giremedi.
Star TV Kaderimin Oyunu dizisi için final kararı verdi. Dizinin Mart ayının sonunda final yapacağı konuşuluyor.
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