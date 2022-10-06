Jeffrey Dahmer'ın hikayesinin anlatıldığı dizi rekor kırıyor

Dünyanın en kötü seri katilleri arasında gösterilen ve yamyam olan Jeffrey Dahmer’in hikayesinin anlatıldığı dizi Netflix’in tüm zamanların en popüler dokuzuncu yapımı oldu.

Jeffrey Dahmer karakterini Ryan Murphy’nin canlandırdığı dizi yan oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Variety dergisi, en az 56 milyon kişinin, dizinin tamamını yanı 10 bölümünü izlediğini ortaya koyarken, dizi, şimdiye kadar 496,1 milyon saat görüntülendi.

Netflix’in programlarının popülaritesini ilk 28 günde izlenen saatleri sayarak ölçtüğü düşünüldüğünde önümüzde dizinin rekor kırabilmesi için 16 günü bulunuyor.

Milwaukee Cannibal olarak bilinen seri katili Evan Peters’ın dizisi, yayınlandığından bu yana İngilizce TV listesinde bir numarayı elinde tutuyor.

“Canavar: Jeffrey Dahmer’in Hikayesi” dizisi, 21 Eylül’de Netflix’te yayınlanmaya başladı. Dizi, 1978 ve 1991 yılları arasında Milwaukee katilinin elinde 17 genç erkek ve çocuğun şoke edici cinayetlerini anlatıyor.