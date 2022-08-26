İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
FOX TV'deki görevini bırakarak yeni yayın dönemi öncesi Halk TV'ye geçiş yaptığını duyuran gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yerine gelecek kişi belli oldu.
Tv Dünyası 26.08.2022, 10:21
FOX TV'deki görevini bırakarak Halk TV'ye geçtiğini açıklayan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yerine gelecek isim belli oldu. Yerine İlker Karagöz'ün geleceği öğrenildi. Karagöz’ün sunacağı programın adı İlker Karagöz ile Çalar Saat olacak.
Medyaradar'ın haberine göre; FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberlerini İlker Karagöz’e emanet etti.
İlker Karagöz, FOX TV’de hafta sonları yayınlanan Çalar Saat programının sunuculuğunu yapıyordu. Karagöz’ün sunacağı programın adı İlker Karagöz ile Çalar Saat olacak.
Öte yandan her yeni yayın döneminde olduğu gibi, Karagöz’ün programdaki ilk konuğu FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk olacak.
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