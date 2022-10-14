İlgiyle izlenen Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor?

22 yıl boyunca 'Beyaz Show' programını hazırlayan ve sunan, Türkiye'nin en önemli şovmenlerinden Beyazıt Öztürk, önceki gün İstinyePark'taydı. Yakın bir arkadaşıyla AVM'de görüntülenen Beyaz, objektiflere poz verdikten sonra basın mensuplarının 'Son dönemde yayınlanan yeni show programlarını takip ediyor musunuz?' sorusuna yanıt verdi.

Son olarak yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show programı ile yeniden ekranlara döneceği yönünde çıkan haberlere açıklık getirirken "Tarih belli değil, kafamızda bir proje var ama henüz netleşmedi. Üzerinde çalışıyoruz" demekle yetindi.

İbrahim Selim ve Uğur Aslan'a övgü

"Son dönemde yayınlanan yeni show programlarını takip ediyor musunuz?", "Kimlerin programını izliyorsunuz?" sorularına ünlü şovmen, "İbrahim Selim'i izliyorum ve çok beğeniyorum, aynı şekilde Uğur Aslan'ın 'Afara' programı da çok güzel" yanıt verdi.

"Gençler doğru yoldalar"

Basın mensuplarının Doğu Demirkol'un programını sorması üzerine tekrar söze giren Beyaz, "Evet, Doğu da çok iyi başladı, 'Alelade Show'u da takip ediyorum. Doğru yoldalar, zaten gençler sağ olsun beni arayıp fikrimi alıyorlar" dedi.

Geçtiğimiz aylarda yeni bir proje ile ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Beyazıt Öztürk, "Ekranları özlediniz mi?" sorusu yöneltilince şu ifadeleri kullanmıştı:

“O Ses yarışması vardı. Bu sene olacak mı, olmayacak mı belli değil. Onlara Acun (Ilıcalı) bakıyor, onun da haberi gelir. Onun dışında eylül ayında (reklam yüzü olduğu tekonoloji firması ile) bütün malzemelerin ve fabrika atıklarından Eskişehir’de bir heykel atölyesi kurduk. Yaklaşık 1.5 senedir orada heykel yapıyoruz. Televizyon atıkları, kablolar... Fabrikadan çıkan atıklar ile 15 tane büyük boyutlarda heykel yaptık. Konsepti Kadın Voleybol Milli Takımı. Firma takıma sponsor olduğu için onların figürleri üzerine yaptık heykelleri, enteresan bir şey oldu. Benim de esas meslek okuldan, pandemi döneminde aklımıza geldi 'Yapalım mı?' dedik, şirket de 'Hadi yapalım' dedi. Sağ olsun hocalardan 1-2 arkadaşım destek attı. Eylül ayında Zorlu'da bir sergi düşünüyoruz.

"Acun'dan haber bekliyoruz"

53 yaşındaki komedyen, "Yeni projeler var mı? sorusuna, "Kafamda genel kültür üzerine yarışam programı var, şu an pişirmeye çalışıyoruz ekiple beraber. Belki 'Beyaz Show' yeniden olur. Onunla ilgili belki bu sene, belki önümüzdeki sene dünya turnesi planlıyorum. Acun'dan haber bekliyoruz, 'Ne olacak ne bitecek' diye. Şimdi burada yazıyorum da 22 sene 'Beyaz Show', radyo... Birçok hatıra ve görüntü var. Bütün bunları nasıl değerlendirebilirim ne yapabilirim? Yeni bir oyun çıkartabilir miyim? Yoksa bu yeni dijital kanallara bunlarla ilgili yeni bir şey mi yapabilirim? Kafamda bunları oturtmaya çalışıyorum. İçime sinecek güzel bir proje olsun. Artık dijital kanalarımı, iş kanallarına mı? Bir tanesine yapılacak, içeriğine göre şekillenecek" yanıtını vermişti.