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İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 19-25 Aralık'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Tv Dünyası 27.12.2022, 10:16
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımlandı

Bültende, "Paris'teki ırkçı saldırının failinin soyadının Mehmet olduğu", "Halk TV'ye 'Terörü mimikle övme' cezası verildi", "Türkiye'ye doğrudan yatırımın beşte dördü gayrimenkul yatırımından oluşuyor", "Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü" ve "Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji bölümünde doktor yok" iddialarını içeren çeşitli başlıklardaki haberlere yer verildi.

Bültende, "Paris'teki ırkçı saldırının failinin soyadının Mehmet olduğu" iddiasını içeren haberlere ilişkin, Fransa makamlarının, failin 69 yaşındaki Fransız uyruklu William M. olduğunu ve yakalandığını açıkladığı anımsatıldı.

Açıklama üzerine bazı sosyal medya hesaplarının, konuyu çarpıtarak William'ın soyadının "Mehmet" olduğunu ve Türk asıllı olduğunu ileri sürdüğü hatırlatılan bültende, söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu belirtildi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı tarafından dile getirilen ve bazı basın yayın organlarında habere konu olan, "RTÜK, Halk TV'ye 'terörü mimikle övme' cezası verdi" iddiasının da doğru olmadığı bildirilen bültende, "Uzman raporunda cezanın, Ayşenur Arslan'ın Karkamış'taki terör örgütü PKK saldırısını aklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle verildiği belirtilmiştir. Üst Kurul, programda terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren nitelikte yayın yapıldığına karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

Türkiye'ye doğrudan yatırımla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gayrimenkul yüzde 80, sermaye girişi yüzde 20; doğrudan yatırım bundan ibaret" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, Türkiye'nin son 17 yılda (2006-2022) toplam 234.3 milyar Amerikan doları doğrudan yatırım aldığı, bunun yüzde 27.1'inin de gayrimenkul niteliğinde doğrudan yatırımlardan oluştuğu kaydedildi.

Bültende, "Net doğrudan yatırım, Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımların (sermaye girişi) Türkiye'nin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımlar (sermaye çıkışı) düşülerek elde edilmektedir. 2006-2022 döneminde net doğrudan yatırım 177.4 milyar Amerikan doları olup, gayrimenkul niteliğindeki doğrudan yatırımın payı 63.4 milyarla yüzde 35,6'dır." ifadesi paylaşıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü" iddiasının da asılsız olduğu aktarılan bültende, tıbbi tetkiklere dayanan raporlar ve çocuğun beyanı incelendiğinde de iddiaların gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

Bültende, bazı basın yayın organlarındaki "Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji bölümünde doktor yok" iddiasının asılsız olduğu bildirilerek, şu ifadeleri yer verildi:

"Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanenin resmi internet sitesi incelendiğinde, kardiyoloji bölümünde görev yapan iki doktorun bulunduğu görülmektedir. Doktorların isimlerinin de yer aldığı web sitesindeki son güncelleme tarihinin 20 Ekim 2022 olduğu anlaşılmaktadır. Dörtyol Devlet Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığı mayıs ayından itibaren, web sitesinde bilgileri doğrulanan kardiyoloji doktorları da aktif görevdedir."

#İletişim Başkanlığı #dezenformasyon bülteni #RTÜK
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