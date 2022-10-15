Hüsnü Çoban ve ailesi Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 634. bölüm fragmanındaki detay dehşete düşürdü. Herkesin aklında aynı soru, 'Hüsnü Çoban ve ailesi diziden çıkacak mı?'.

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar 17. sezonuna bomba gibi başladı. Sevilen dizinin yeni bölümü dün yayınlandı.

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında ise dehşete düşüren bir detay vardı. Arka Sokaklar'ın 634. bölüm fragmanını izleyenler aynı soruyu sordu: "Hüsnü Çoban ve ailesi diziden çıkacak mı?"

17 sezondur devam eden Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Özgür Ozan, Hüsnü Çoban kareketerine hayat veriyor. Fragmanda Hüsnü Çoban ve ailesi evdeyken, benzin dökülüp ateşe veriliyor.

Bu fragmanın ardından Hüsnü Çoban ve ailesinin diziden çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.