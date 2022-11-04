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HKÜ’lü geleceğin iletişimcilerine TRT’den ödül

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi, ‘Radyo, Televizyon ve Sinema’ Bölümü son sınıf öğrencisi İsmail Kurt’un, ‘Mezuniyet Projesi’ için çektiği “Elsa’nın Gözleri” adlı kısa film, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda Animasyon Film kategorisinde; üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Tv Dünyası 04.11.2022, 16:55
HKÜ’lü geleceğin iletişimcilerine TRT’den ödül

TRT tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamında yapacakları çalışmalara katkı sunmak ve onları teşvik etmek amacıyla düzenlenen; “TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nda ödüller, sahiplerini buldu.

Radyo, görsel, dijital ve iletişim kampanyası olmak üzere dört ana kategori ve 13 alt kategoride düzenlenen yarışmada, “Elsa’nın Gözleri” filminin 115 üniversiteden 1615 eser ile 2213 öğrenci arasından sıyrılarak ödül almasının çok önemli ve anlamlı olduğunun altını çizen HKÜ İletişim Fakültesi, ‘Radyo, Televizyon ve Sinema’ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Küçükerdoğan, başarısından dolayı öğrencisi İsmail Kurt’u tebrik etti.

“Elsa’nın Gözleri” filminin yazarı ve yönetmeni olan İsmail Kurt, bu yıl sekizincisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu söyledi. İsmail Kurt, başta proje danışmanı HKÜ İletişim Fakültesi, ‘Radyo, Televizyon ve Sinema’ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Küçükerdoğan olmak üzere, yapımda emeği geçen herkese teşekkür etti.

İLETİŞİM FAKÜLTEMİZDEN GELEN BAŞARI HABERLERİ HEPİMİZİ GURURLANDIRIYOR

Öğrenci ve mezunlarının önemli başarılara imza atarak HKÜ’yü en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “Bugünlerde İletişim Fakültemizden peş peşe gelen başarı haberleri hepimizi gururlandırıyor. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’ndan gelen derece haberi de Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde verilen eğitimin kalitesinin bir göstergesi olması açısından da oldukça önemli. Gençlerimizin daima yanlarındayız ve destekliyoruz. Ödül alan mezun öğrencimizi başarısından dolayı ayrıca kutluyor, başarıda pay sahibi olan İletişim Fakültesi hocalarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

HKÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan da bugüne kadar Altın Koza’nın da aralarında bulunduğu birçok ulusal ve uluslararası yarışmada öğrencilerinin ödüller kazandığını belirterek, “Öğrencilerimizin bu başarılarıyla büyük mutluluk yaşıyoruz. Bu başarıya katkı sunan tüm hocalarımızı ve derece alan öğrencimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

#TRT #HKÜ
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