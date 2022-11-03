'Her Şey Dahil' filminin afişi yayınlandı
Yapımını Sacro Film'in yapımcılığını Metin Özcan ve Hande Alpaslan'ın üstlendiği 'Her Şey Dahil', 9 Aralık'ta sinema salonlarında seyirci ile buluşacak. Yayınlanan ilk teaser'ı ile beğeni kazanan ve sosyal medyada dikkat çeken 'Her Şey Dahil'in afişi de yayınlandı.
Başrolünü Gürgen Öz, Gonca Vuslateri, Hakan Bilgin ve Kaan Yılmaz’ın paylaştığı filmin yönetmenliğini Hakan Eser üstlenirken senaryoda Şeyda Delibaşı ve Hakan Eser’in imzası bulunuyor.
‘Her Şey Dahil’de Sinan Engin ve Ömer Metin Gül de konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıkacak.
9 Aralık’tan itibaren tüm Türkiye’de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak komedi filmi Danimarka’daki kriyo bankasında farklı donörlerden dünyaya gelmiş bekar evinde geçinen üç kardeş Faruk, Ayhan ve Kasım’ın hikayesini anlatıyor.
Dedelerinden kalan mirasla bakir bir Ege koyunun tapusunu almaya çok yaklaşan kardeşler, ödenmesi gereken son iki taksidi denkleştirmek için koyda bir tatil köyü açmaya karar verir. Kardeşler bu proje için seferber olurken, Faruk tesadüfen tanıştığı yazar Fulden’i de açılışa davet eder.
Organik ve doğal bir tatilin hayalini kuran müşteriler koya geldiklerinde hiçbir şeyin vaat edildiği gibi olmadığını görünce ortalık fena karışır. Faruk ve Fulden arasında yaşananlar da tüm bu karmaşaya tuz biber ekecektir…
Yetenekli oyuncu kadrosu, sürprizlerle dolu renkli hikayesi ve kendine has mizah anlayışı ile seyircinin beğenisini kazanacak ’Her Şey Dahil’, 9 Aralık’ta sinemalarda.
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