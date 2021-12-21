Hazine ve Maliye Bakanı TRT Özel Yayını'nda ekonomiyi değerlendirecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin sıcak ekonomik gündemini TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında bugün saat 22.45’te değerlendirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türk Lirası’na teşvik paketinin ayrıntıları TRT’de ekranlarda olacak.
Ekonomideki gelişmeler ve alınan kararlar, mevduata kur desteği modeli, döviz mevduatlarındaki çözülme süreci, yastık altındaki birikimleri çıkarmak için uygulanacak düzenlemeler, ileri vadeli kurun ihracatçıya getirisi ve tüm önlemlerin vatandaşın cebine nasıl yansıyacağı yayının gündeminde olacak.
Bunların yanı sıra bireysel emeklilikten stopaj indirimine, KDV düzenlemesinden banka kredilerine kadar merak edilenleri TRT soracak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yanıtlayacak.
Türkiye’nin ekonomik gündemine dair açıklamalar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati özel yayınında bugün saat 22.45’te TRT 1 ve TRT Haber’de.
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