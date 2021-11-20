Harvard öğrencisi beklenmedik soruda elendi
ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Dün akşam yayınlanan bölüme Yunus Enç, damga vurdu. Harvard Üniversitesi’nde okuyan yarışmacı öyle bir soruda elendi ki herkesi şoke etti.
ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.
Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.
Harvard öğrencisi bu soruda elendi
Yarışmaya katılan Yunus Enç adlı yarışmacı, Harvard Üniversitesi'nde okuduğunu belirtti. Yarışmacı üçüncü soruda karşısına çıkan, 'Elvis Presley dinlediğiniz şarkıyı hangi iki dilde söylemektedir?' sorusuna cevap verdi.
Yarışmacı bu soruda telefonla joker hakkını kullandı. Yarışmacı, soruya 'C- İtalyanca ve Fransızca' cevabını verdi.
Doğru cevabın 'A şıkkı- İngilizce ve Almanca' çıkmasıyla yarışmacı yarışmadan elendi.
Yanlış cevabı veren yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu, "Harvard'da okuduğun için İngilizce'nin iyi seviyede olduğunu düşünüyorum." dedi.
Yarışmacı, "İngilizcem iyi doğru. Ama demek ki güvenmemek gerekiyormuş" diye konuştu.
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