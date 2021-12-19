Haluk Bilginer'in yeni dizisinin ilk tanıtımı yapıldı
Ay Yapım'ın Show TV için çektiği 'Bir Gece Ansızın' adlı dizinin adı 'Baba' olarak değişti. Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in başrollerinde yer aldığı yapımdan ilk tanıtım da geldi.
Başrollerinde 'Emin Saruhanlı' rolüyle Haluk Bilginer ve 'Kadir Saruhanlı' rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi için geri sayım devam ediyor.
Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikâyesini konu edinen dizi, özellikle Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Ay Yapım tarafından Show TV için çekilen, adı ilk önce ''Bir Gece Ansızın'' olarak duyurulan ancak daha sonra ''Baba'' olarak değiştirilen dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.
Başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile yeni sezonda herkesi ekran başına kilitleyecek olan dizinin tanıtımı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatacak olan dizide efsane oyuncular Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş baba oğlu oynayacak.
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