Halk TV iki ismin görevine son verdi
Halk TV, yaptığı açıklamayla YouTube yayınlarına son vermeyen Özlem Gürses ve Emin Çapa'nın kanalla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.
Kanaldan yapılan açıklamada, “uluslararası yayın standartlarının gereği olarak tüm ekran yüzlerinden YouTube kanallarında yaptıkları paralel yayınlara son vermeleri istendiği” belirtilirken; tarafların şartı kabul etmemeleri neticesinde yolların ayrıldığı ifade edildi.
Kanaldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bazı internet sitelerinde Özlem Gürses ve Emin Çağa ile Halk TV arasında yapılan görüşmelere ilişkin çıkan haberler üzerine izleyicilerimize saygı gereği açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Halk TV, kurumsallaşma yolunda bir adım daha atarken, uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak, tüm ekran yüzlerinden kişisel YouTube kanallarında yaptıkları paralel yayınlara son vermelerini istedi.
Özlem Gürses ile Emin Çapa bu teklifi ve önerilen diğer ara formülleri de kabul etmeyince, ne yazık ki yollar ayrıldı. Kendilerine bugüne kadarki emek ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla."
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