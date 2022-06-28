Haberciliğe geri dönen Fulya Öztürk'ün yerine gelen isim belli oldu

FOX TV'de 'Fulya ile Umudun Olsun' adlı programın sunucusu olan Fulya Öztürk, haberciliğe geri döneceğini açıklamıştı. Öztürk'ün yerine yeni sezonda program yapacak isim belli oldu.

FOX TV ekranlarında 'Fulya ile Umudun Olsun' programı sunan Fulya Öztürk, "Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum" diyerek haberciliğe geri döneceğini açıklamıştı.

Ekran macerası 1 yıl süren Öztürk'ün yerine yeni sezonda program yapacak isim belli oldu.

Bir dönem Fulya ile Umudun Olsun programında da yer alan psikolog Esra Ezmeci, FOX TV’de "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" adıyla program sunacak.

Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya, 4 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.00'da Fox TV'de yayınlanacak.



Programın tanıtımını Instagram hesabından paylaşan Ezmeci, “Tüm ilişki problemlerinizi hep birlikte çözümleyeceğimiz. Esra Ezmeci ile KARŞI KARŞIYA 4 temmuz pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16:00 da Fox Tv’de" ifadelerini kullandı.