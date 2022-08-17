Güldür Güldür Show'da sürpriz bir ayrılık!
Ekranların fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show'da 2013 yılından beri rol alan oyuncu ekipten ayrılıyor.
Tv Dünyası 17.08.2022, 17:29
Ekranların fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Hangi isim Güldür Güldür'e veda etti? İşte cevabı...
Güldür Güldür Show uzun yıllardır büyük bir ilgiyle izleniyor.
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Güldür Güldür Show'da 2013 yılından beri rol alan Onur Buldu'nun ekipten ayrılacağı öğrenildi.
YENİ PROJELERLE EKRANDA OLACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 9 yıldır aralıksız olarak izleyici karşısına çıkan, başarılı performansıyla 2020'de Altın Kelebek ödülüne de layık görülen Onur Buldu, yeni projelere fırsat vermek amacıyla kadrodan ayrılıyor.
Onur Buldu, yakında Exxen'de yayınlanacak olan 'Sizi Dinliyorum' adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak.
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