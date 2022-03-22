Güldür Güldür Show'a bomba transfer!
Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show'a sürpriz bir isim daha katıldı.
Tv Dünyası 22.03.2022, 17:57 22.03.2022, 18:00
Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show ekibi genişliyor. Ekranların sevilen oyuncusu da ekibe katıldı.
Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show sevilen kadrosuna yeni isimlerle heyecan katmaya devam ediyor. Ekranların sevilen ve başarılı ismi Ömür Arpacı, Tufan karakteri ile dahil oldu. Ömür Arpacı ilk performansıyla büyük beğeni topladı.
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|27
|34
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|34
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|33
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|31
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|30
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|48
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|29
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|31
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|30
|30
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|30
|29
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|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
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|29
|17
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|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
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|54
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|50
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|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
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|29
|41
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|40
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|29
|36
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|36
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|28
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|29
|27
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|22
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