Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk ayrıldı mı?

Gönül Dağı Veyse diziden ayrılıyor mu, üzerine düşen roket sonrasında ne oldu, öldü mü yaşıyor mu soruları merakla soruluyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi dün akşam bir kez daha seyircinin karşısına çıktı. Dizi dün akşam yeni sezonun ikinci genelin ise 105. bölümüyle ekrana gledi. Dizide dün akşam yine hareketli sahneler vardı.

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Gönül Dağı dizisinin son bölümünde yürekleri ağza getiren sahneler yaşandı. Veysel'in üzerine resmen roket düştü.

105. bölümüyle izleyicilerle buluşan dizinin son sahnelerine doğru Veysel karakteri uzaya fırlatılan roketin geri düşmesi sonucu yaralandı.

Daha sonrasında izleyiciler Veysel'in akıbetine dair internet üzerindeki araştırmalarına başladı.

Veysel'in ölüp ölmediğini henüz net olarak bilinmemekte. Yeni bölüm fragmanında Veysel'in hastaneye kaldırıldığı görülüyor.

Bu kapsamda Semih Ertürk tarafından bir açıklama yapılmamasından dolayı da Gönül Dağı Veysel karakteri ölmemiş olma ihtimali de bulunmakta.

Gönül Dağı Veysel ölüp, ölmediği sonraki bölümlerde belli olacak.

SEMİH ERTÜRK KİMDİR?

Gönül Dağı dizisinin başrol karakterlerinden Tamer, Ramazan ve Veysel üçlüsünden biri olan Semih Ertürk 14 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Kamera önü çalışmalarına önce reklam filmlerinde başladı. Ardından 2015'te 'Yok Artık' sinema filminde oynadı. Daha sonra popüler dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Taner' rolüne hayat verdi.

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, dizide 'Said' karakterine hayat vermiş ve senaryo gereği diziden ayrılmıştır. Şimdilerde ise Gönül Dağı dizisinde 'Veysel' karakterine hayat vermektedir.