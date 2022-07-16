'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' yakında başlıyor

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, 21 Temmuz Perşembe akşamı Show TV'de ekran yolculuğuna başlayacak yeni dizi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait ters köşe bir drama olarak en merak edilen yapımların başında geliyor.

Kirli geçmişini ardında bırakmaya karar verip itirafçı olan ve polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusuyla atandığı Karabayır Lisesi’nde taşları yerinden oynatacak!

Herkes ikinci bir şansı hak eder

Sadi Payaslı gibi kendilerini hiç beklemedikleri bir anda Karabayır Lisesi’nde bulan hayatının baharındaki beş genç Mert, Zülfikar, Can, Melek ve Aylin’in hayatı ise okulun yeni coğrafya öğretmeniyle tanıştıklarında tümüyle değişecek.

Islahevinden şartlı tahliye ile çıkan gençler elde ettikleri ikinci şansı değerlendirmek üzere gittikleri Karabayır Lisesi’nde başlarını belaya sokmamak için Sadi Payaslı’nın rehberliğine ihtiyaç duyacak!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, 21 Temmuz Perşembe Show TV’de başlıyor.