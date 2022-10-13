'Gecenin Ucunda' dizisi reytingleri alt üst etti

Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu'nun başrolde olduğu Star TV'nin yeni dizisi 'Gecenin Ucunda' reyting yükselişini sürdürüyor.

Ekranlara iddialı bir giriş yapan dizi dün akşam yayınlanan bölümüyle geceye damga vurdu. Dizi yeni bölümünde tüm kategorilerde en çok izlenen ikinci yapım oldu.

GECENİN UCUNDA KONUSU

Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

OYUNCU KADROSU

'Gecenin Ucunda'nın oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal ve Oya Ünal gibi isimler de yer alıyor.