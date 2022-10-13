'Gecenin Ucunda' dizisi reytingleri alt üst etti
Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisi reytingleri altüst etti. Sezona iddialı başlayan dizi dün akşam en çok izlenen ikinci dizi oldu.
Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu'nun başrolde olduğu Star TV'nin yeni dizisi 'Gecenin Ucunda' reyting yükselişini sürdürüyor.
Ekranlara iddialı bir giriş yapan dizi dün akşam yayınlanan bölümüyle geceye damga vurdu. Dizi yeni bölümünde tüm kategorilerde en çok izlenen ikinci yapım oldu.
GECENİN UCUNDA KONUSU
Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
OYUNCU KADROSU
'Gecenin Ucunda'nın oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal ve Oya Ünal gibi isimler de yer alıyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
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|8
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|7
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|6
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|3
|Takımlar
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|8
|17
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|15
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|15
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|8
|13
|6. Rizespor
|7
|12
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|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
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|7
|9
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|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
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|7
|6
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|6
|17. Altay
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
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|8
|15
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|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
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|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
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|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
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|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Nottingham Forest
|9
|5
|20. Leicester City
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|8
|13
|8. Osasuna
|8
|13
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|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|8
|9
|13. Real Valladolid
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|8
|2