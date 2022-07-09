Fulya Öztürk'ün yeni adresi belli oldu

Geçen sezon FOX TV'de gündüz kuşağı programı yapan Fulya Öztürk, kanala veda ederek haberciliğe dönmek istediğini açıklamıştı. Öztürk, merakla beklenen yeni adresini sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine duyurdu.

Bir sürelik sessizliğin ardından Öztürk, yeni kanalıyla ilgili konuştu.

Ünlü sunucu, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

"1 yılda çok şey öğrendim… En büyük motivasyonumsa elinden tuttuğum insanlar ulaştırdığımız yardımlar oldu… Ama kariyerim gündüz kuşağıyla ilerlesin istemedim çünkü içimdeki o coşkun habercilik duygusu beni rahat bırakmadı. Zaten programımda da sık sık sahadaydım.

Aylar öncesinden karar vermiştim yeni sezonda gündüz kuşağında olmayacağıma. Kararımı açıkladıktan sonra gelen tüm teklifleri değerlendirdim. Teklifte bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Ben 15 yıldır büyük bir keyifle çalıştığım yuvama dönmeye karar verdim.

Gündüz kuşağına dair kararımı aldıktan sonra beni hiç yalnız bırakmayan Murat Yancı, Nihat Uludağ başta olmak üzere tüm CNN Türk ekibine sonsuz sevgimi iletiyorum. İlgi alaka için tüm meslek büyüklerime, meslektaşlarıma, dostlarıma teşekkür ediyorum. Adresim bildiğiniz gibi CNN Türk."