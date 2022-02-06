Fragmanıyla heyecan uyandıran 'Baba' dizisinin yayın tarihi belli oldu
Show TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi Baba'nın, ilk bölümün 15 Şubat Salı günü ekranlara gelecek olması izleyicileri heyecanlandırdı.
Tv Dünyası 06.02.2022, 11:26
Başrolünde usta oyuncu Haluk Bilginer'in oynadığı Baba dizisinin ilk bölümü 15 Şubat Salı günü yayınlanacak.Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisinin yayın tarihi açıklandı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Baba dizisi şimdiden en çok aranan diziler listesine girdi.
"Saruhanlı Ailesi feci bir uçak kazası geçirdi!"#Baba ilk bölümüyle 15 Şubat Salı 20.00'de Show TV'de. @babatvdizi @ayyapim pic.twitter.com/kfzFwHw6nf— Show TV (@ShowTV) February 4, 2022
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