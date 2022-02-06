Fragmanıyla heyecan uyandıran 'Baba' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Başrolünde usta oyuncu Haluk Bilginer'in oynadığı Baba dizisinin ilk bölümü 15 Şubat Salı günü yayınlanacak.Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisinin yayın tarihi açıklandı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Baba dizisi şimdiden en çok aranan diziler listesine girdi.