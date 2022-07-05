FOX'un yeni dizisindeki hata sosyal medyada gündem oldu
Başrollerini Sinem Ünsal ve Halit Özgür'ün paylaştığı Gizli Saklı dizisi geçtiğimiz haftalarda Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kadrosun birçok başarılı oyuncu bulunan dizinin son bölümündeki hata ise sosyal medyaya damga vurdu.
Tv Dünyası 05.07.2022, 14:04
Fox TV'de yayınlanan Gizli Saklı dizisindeki bir sahne sosyal medyada olay oldu.
Tardu Flordun'un olduğu restoran sahnesinde yan masada oturan bir figüranın sanki tabağında yemek varmış gibi bir şeyler yemesi bazı izleyicilerin gözünden kaçmadı.
Figüranın boş tabaktan yemek yemesi Tardu Flordun'un dahi çekim sırasında dikkatini dağıttı. Kısa süre içerisinde sosyal medyaya düşen görüntüler, birçok kişi tarafından paylaşılarak tiye alındı.
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