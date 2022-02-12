FOX'un iddialı dizisi final yapıyor
Uğur Güneş ve Esra Bilgiç ikilisinin başrolünde yer aldığı, büyük bir hayran kitlesi bulunan ama reytingleri beklentilerin altına düşen Kanunsuz Topraklar için final yapacak.
Tv Dünyası 12.02.2022, 18:13
Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir ve Elkızı gibi final yapan dizilerin ardından Fox TV, Kanunsuz Topraklar dizisi için de final duyurusu yaptı.
Fox TV ekranlarında bu sezon final yapan dizilere bir yenisi daha eklendi. Şimdiye kadar 6 dizi kanal tarafından kötü reytingler nedeniyle yayından kaldırıldı.
Kanunsuz Topraklar'ın finalinin nasıl olacağını da merak edenler için yayınlanan fragmanda bazı detaylar var. Dizinin hikayesinde Davut ile Gülfem nikah kıymaya karar veriyor. Ancak onları engellemek isteyenler var.
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