FOX TV iki dizinin fişini çekti

Sezona iddialı 11 diziyle başlayan FOX TV, beklediği reytingleri alamadı. Bu sezon Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir ve Elkızı isimli diziler birbiri ardından yayından kaldırıldı. Kanal, bu kez 'Kanunsuz Topraklar' ve 'Aşk Mantık İntikam' dizileri için final kararı aldı.

Fox TV’de yayınlanan Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir ve Elkızı isimli diziler birbiri ardından yayından kaldırıldı.